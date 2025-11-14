У геймера из Петербурга отказали ноги и начался некроз из-за энергетиков

Житель Санкт-Петербурга лишился возможности ходить из-за регулярного употребления энергетических напитков в больших количествах. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

22-летний Артём проводил много времени за компьютерными играми, часто устраивая ночные сеансы. Для борьбы со сном он начал употреблять стимулирующие напитки. Молодой человек поначалу ограничивался одной банкой в сутки, но постепенно ежедневная норма возросла до трёх-пяти порций, принимаемых на голодный желудок.

Летом этого года у пациента внезапно проявились острые симптомы — резкая боль в брюшной полости, сопровождавшаяся рвотными позывами. Примечательно, что до этого момента каких-либо значительных проблем со здоровьем у него не наблюдалось. Интенсивность болевого синдрома потребовала срочной госпитализации и месячного курса лечения с диагностированным панкреатитом.

Обложка © Telegram / SHOT Проверка

После выписки последовал рецидив, осложнённый образованием кисты на поджелудочной железе. При следующем обращении в медучреждение состояние пациента оценили как критическое, потребовавшее помещения в реанимационное отделение. Медики констатировали развитие гнойного некроза поджелудочной, обострение имевшихся хронических патологий, общую интоксикацию и серьёзное осложнение на опорно-двигательный аппарат, приведшее к потере подвижности нижних конечностей.

В настоящий момент горе-геймер находится в специализированном медицинском центре северной столицы, где проходит комплексную реабилитацию, включая восстановление двигательных функций.

Ранее Life.ru рассказывал об аналогичном инциденте. Бургеры и кола сделали слепым подростка с аутизмом из США. Мальчик не получал нужных витаминов из еды, потому что на регулярной основе питался неправильно. Со временем зрительный нерв стал атрофироваться, но этому никто не придал должного значения. В итоге парень проснулся среди ночи и понял, что ничего не видит.