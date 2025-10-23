Что скрывают баночки? В России намерены усилить контроль за составом энергетиков

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой о введении строгих ограничений на содержание кофеина и таурина в составе энергетических напитков. Чиновник рассказал Life.ru, что сложившаяся ситуация требует незамедлительного вмешательства со стороны государства для защиты здоровья подрастающего поколения.

«При регулярном употреблении энергетиков последствия для сердечно-сосудистой и нервной системы подростка могут быть крайне серьёзными и, подчёркиваю, необратимыми. Мы наблюдаем учащение случаев повышенного артериального давления, нарушений сердечного ритма, тревожности, бессонницы и истощения нервной системы среди школьников и студентов», — отметил парламентарий.

Организм молодого человека только формируется, и такая химическая атака наносит ему колоссальный урон. Существуют научные данные, указывающие на синергетический эффект кофеина и таурина. Их совместное действие не просто суммируется, а многократно усиливается, оказывая более опасное воздействие, чем если бы они употреблялись по отдельности. Производители создают гремучую смесь, последствия которой до конца не изучены, но уже сейчас очевидны риски.

Энергетические напитки требуют особого регулирующего подхода, в отличие от традиционных кофеиносодержащих продуктов, таких как кофе или чай. Чем ситуация с энергетиками отличается? Прежде всего, агрессивной маркетинговой политикой, нацеленной именно на молодёжь, удобной упаковкой, провоцирующей потребление на ходу, и неестественно высокими дозами стимулирующих веществ. Кофе — это напиток с историей и культурой потребления, а энергетик — это чисто коммерческий продукт, рассчитанный на моментальный эффект, за который организм расплачивается здоровьем. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Энергетики заняли серую зону, используя формальные лазейки. Существующие общие нормативы не учитывают специфику этого продукта и его целенаправленное воздействие на уязвимые группы населения. Этот правовой вакуум необходимо срочно ликвидировать, уверен собеседник Life.ru.

«Что касается существующих мер, вроде маркировки «Не рекомендуется детям» — оцениваю их эффективность как крайне низкую. Надпись на банке — это не более чем формальность, которая не останавливает ни детей, ни продавцов. Она создаёт у родителей ложное ощущение безопасности, в то время как напиток свободно продаётся в любом ларьке и привлекательно выглядит. Это полумера, которая не решает сути проблемы», — добавил депутат.

Вопрос о необходимости введения строгого лимита на содержание кофеина и таурина в энергетических напитках давно назрел. По словам Иванова, наш долг — установить чёткие рамки, которые сделают эту продукцию безопасной или, по крайней мере, менее опасной для потребления.

Напомним, Госдума будет рассматривать во втором чтении законопроект, обязывающий сообщать в рекламе о вреде распития безалкогольных тонизирующих напитков, среди которых есть энергетики. Кроме того, предлагается запретить в рекламных роликах напрямую обращаться к подросткам и рассказывать о якобы пользе энергетиков, дающих силы и наполняющих «витаминами». Такие напитки увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний уже в детском возрасте, приводят к диабету и повышенному давлению.