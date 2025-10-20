Сектор Газа
20 октября, 16:36

Госдума РФ обсудит законопроект об указании в рекламе вреда от энергетиков

Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Госдума РФ будет рассматривать во втором чтении законопроект, обязывающий сообщать в рекламе о вреде распития безалкогольных тонизирующих напитков, среди которых есть энергетики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект планируем рассмотреть на пленарном заседании во вторник, 21 октября», цитирует чиновника пресс-служба Думы.

Кроме того, предлагается запретить в рекламных роликах напрямую обращаться к подросткам и рассказывать о якобы пользе энергетиков, дающих силы и наполняющих «витаминами». Володин напомнил, что такие напитки увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний уже в детском возрасте, приводят к диабету и повышенному давлению.

Уральский школьник погиб, смешав алкоголь с энергетиком

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой запретить продажу сладкой газировки несовершеннолетним лицам. Обращение уже направлено в профильный комитет Госдумы и находится на рассмотрении. При этом запрет на продажу энергетиков детям действует с 1 марта.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

