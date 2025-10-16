Уральский школьник погиб, смешав алкоголь с энергетиком

В Екатеринбурге произошел трагический инцидент: 15 октября скончался 15-летний подросток, употребивший вместе с другом энергетик с алкоголем в квартире на улице Академика Бардина. По информации осведомлённого источника, с недомоганием столкнулись оба молодых человека, однако потерял сознание только один из них.

Источник сообщил изданию URA.RU, что друг погибшего вызвал экстренные службы. Прибывшие медики и сотрудники правоохранительных органов оказались на улице Бардина, дом 5, около 11:00. Собеседник уточнил, что перед тем, как потерять сознание, юноша употреблял спиртное, смешанное с энергетиком.

В настоящее время правоохранительные органы инициировали расследование. Пресс-служба регионального Следственного комитета (СУ СКР) отказалась предоставлять какие-либо комментарии по данному делу.

Похожий случай произошёл в Санкт-Петербурге. Двое мужчин скончались, когда после распития спиртного решили принять лекарственное средство «Лирика», содержащее прегабалин. Данный препарат отпускается строго по рецепту. При несоблюдении дозировок или при сочетании с алкоголем прегабалин может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.