Александр Дугин заявил, что его имя фигурирует в переписке Джеффри Эпштейна и Стива Бэннона, бывшего советника Дональда Трампа. Философ отметил, что не знает деталей тех разговоров. «Где-то в переписке Эпштейна с Бэнноном мое имя упоминалось. Конечно, не как участника», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Дугин подтвердил, что встречался с Бэнноном до 2014 года, но подчеркнул, что у него «нет никакого компромата». Он также добавил, что попытки обвинить его в связях с заговорщиками провалились, так как «русского следа там нет и никто его найти не мог».

Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейна обвинили в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год он совершал сексуальные надругательства над девушками, не достигшими 14 лет.

Маск, в свою очередь, заявлял, что в числе клиентов Эпштейна было много видных демократов и их спонсоров. При этом, хотя в материалах дела фигурировало и имя Дональда Трампа, представители ФБР пояснили, что сам по себе этот факт не доказывает его причастности к противоправной деятельности.