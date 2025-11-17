Медведев прикинул сроки окончания СВО
Медведев заявил, что СВО будет продолжаться до достижения целей
Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока страна не выполнит поставленные задачи. Об этом он сказал во время общения с активистами «Молодой Гвардии», отправляющимися в зону СВО.
«Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — отметил Медведев, поблагодарив участников движения за работу и пожелав им беречь себя.
Встреча прошла в рамках слёта «Молодой Гвардии», посвящённого 20-летию организации. Кадры публикации Медведев разместил во «ВКонтакте».
Ранее Медведев направил поздравления союзникам страны по поводу успешного тестирования новейшей крылатой ракеты с неограниченной дальностью действия, получившей название «Буревестник».
