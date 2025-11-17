Медведев прикинул сроки окончания СВО

Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока страна не выполнит поставленные задачи. Об этом он сказал во время общения с активистами «Молодой Гвардии», отправляющимися в зону СВО.