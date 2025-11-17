Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X заявил, что Украина движется к стратегическому поражению в ходе СВО.

По оценке Репке, поставляемая Киеву техника недостаточно эффективна против российского вооружения. Он также утверждает, что ряд подразделений ВСУ существует лишь формально из-за высокой доли дезертирства.

Журналист считает, что публичные заявления украинских властей уже не отражают реального положения дел, поскольку страна ежемесячно теряет значительные территории. Кроме того, Репке предполагает, что российские войска могут вскоре начать масштабное наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Юлиан Репке — один из самых известных военных обозревателей немецкого таблоида Bild, активно следящий за ситуацией на Украине с 2014 года. Он регулярно комментирует ход боевых действий и снабжение ВСУ западным вооружением, нередко используя резкие формулировки.