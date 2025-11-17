Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:29

Западный обозреватель предрёк Украине стратегическое поражение в СВО

Журналист Bild Рёпке: Украина движется к стратегическому поражению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X заявил, что Украина движется к стратегическому поражению в ходе СВО.

По оценке Репке, поставляемая Киеву техника недостаточно эффективна против российского вооружения. Он также утверждает, что ряд подразделений ВСУ существует лишь формально из-за высокой доли дезертирства.

«Фронта больше нет»: На Западе констатировали крах ВСУ в зоне СВО
«Фронта больше нет»: На Западе констатировали крах ВСУ в зоне СВО

Журналист считает, что публичные заявления украинских властей уже не отражают реального положения дел, поскольку страна ежемесячно теряет значительные территории. Кроме того, Репке предполагает, что российские войска могут вскоре начать масштабное наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.

Юлиан Репке — один из самых известных военных обозревателей немецкого таблоида Bild, активно следящий за ситуацией на Украине с 2014 года. Он регулярно комментирует ход боевых действий и снабжение ВСУ западным вооружением, нередко используя резкие формулировки.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Когда закончится СВО, кто победит и что будет с Россией: Найдено тайное пророчество старицы Сепфоры
Когда закончится СВО, кто победит и что будет с Россией: Найдено тайное пророчество старицы Сепфоры
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar