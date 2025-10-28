Украинская армия в зоне СВО потерпела поражение, и российские силы активно наращивают своё наступление. Об этом пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Фронта больше нет, вместо него решето, российские войска повсюду, чёткой линии соприкосновения больше нет», — говорится в публикации.

Автор статьи акцентирует внимание на том, что крах ВСУ подтверждается даже проукраинским аналитическим ресурсом Deep State. Также в материале упоминается, что киевский режим запрещает окружённым солдатам отступление или капитуляцию, чтобы Владимир Зеленский мог продолжать «продавать» Западу идею о контроле Украины над этими территориями.

Ранее сообщалось, что около 4000 бойцов ВСУ могут столкнуться с угрозой затопления вследствие атак, нацеленных на Белгородское водохранилище. Подъём уровня воды может достичь Волчанска, откуда производились запуски дронов по плотине.