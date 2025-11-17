Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 14:51

Обшивка двигателя оборвалась у Superjet 100 на рейсе Владивосток — Благовещенск

Обложка © Telegram/Дальневосточная транспортная прокуратура

У самолёта Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из Владивостока в Благовещенск, во время полёта оторвалась часть обшивки двигателя.

Всё случилось 15 ноября. На кадрах, снятых пассажирами у окна, видно, как створка мотогондолы второго двигателя отходит и улетает. Один из очевидцев сообщил об этом старшей бортпроводнице, после чего командир экипажа решил уходить на посадку в Хабаровск. Перед этим самолёт выработал топливо и благополучно сел на запасном аэродроме.

Как пишет «Авиаторщина», фрагменты капота нашли в двух разных местах — один у ВПП аэропорта вылета, второй на полосе в месте посадки. Во время осмотра специалисты выявили у лайнера повреждения элементов конструкции. Самолёт временно вывели из эксплуатации для ремонта.

Это уже третий подобный случай с SSJ 100 за последние годы. Предыдущие расследования Росавиации показывали одинаковую причину — незакрытые стяжные замки капота после техобслуживания. Хабаровской транспортной прокуратурой начата проверка.

Пьяный мойщик пробил стремянкой хвост самолёта Utair в аэропорту Уфы
До этого на рейсе Хабаровск — Москва один из пассажиров неожиданно решил отказаться от полёта прямо перед взлётом, заставив экипаж развернуть самолёт обратно к терминалу. Экипаж обратился к авиадиспетчерам с просьбой разрешить возвращение воздушного судна на стоянку. Подробности происшествия, включая мотивы поступка пассажира и последующие события, пока не раскрываются.

