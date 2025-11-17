Пьяный мойщик пробил стремянкой хвост самолёта Utair в аэропорту Уфы

В Уфимском аэропорту пьяный мойщик сервисной компании повредил пассажирский самолёт. Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», сотрудник «Авиа-Клин» находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл 4 ноября. Мужчина, выполняя мойку турбовинтового самолёта ATR-72 авиакомпании Utair, допустил повреждение обшивки. При использовании стремянки он оставил две вмятины и сквозную пробоину в хвостовой части.

В результате самолёт был вынужден остаться в аэропорту на несколько дней для ремонта и вернулся в эксплуатацию через неделю. Расследование выявило нарушение должностных инструкций и отсутствие надзора бригадира, оба сотрудника отстранены от работы.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров рейса Хабаровск-Москва отказался от полёта непосредственно перед взлётом, вынудив экипаж вернуть лайнер к аэровокзалу. Пилоты запросили у диспетчеров разрешение на возврат на перрон. Причины внезапного отказа, а также дальнейшая судьба пассажира, остаются неизвестными.