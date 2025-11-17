Модели самолётов МС-21-300 и SJ-100 представили на Dubai Airshow 2025

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 показали полноразмерные компоновки российских гражданских самолетов МС-21-300 и SJ-100. Как передаёт корреспондент РИА «Новости», оба борта представили с салонами, оформленными под реальные серийные версии.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер корпорации «Яковлев». Его вместимость варьируется от 163 до 211 пассажиров, а сам самолет позиционируется как модель нового поколения.

SJ-100 — ближнемагистральный самолёт, создаваемый в рамках программы импортозамещения ключевых систем и компонентов. Его рассматривают как развитие семейства существующих Superjet.

А в сентябре первый серийный самолёт SJ-100, оснащённый импортозамещёнными компонентами, совершил успешный испытательный полёт из Комсомольска-на-Амуре. Этот самолёт, изготовленный Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) с использованием серийных производственных технологий, провёл в воздухе около часа. В рамках курса на импортозамещение на борту этого лайнера было заменено множество иностранных компонентов и узлов. Ключевыми изменениями стало оснащение новейшими российскими двигателями ПД-8, разработанными и произведёнными ОАК, а также модернизация конструкции планера. Эти доработки были направлены на успешную интеграцию отечественных систем, оптимизацию процесса производства и упрощение последующего технического обслуживания воздушного судна.