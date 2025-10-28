28 октября пресс-служба Минпромторга России сообщила об успешном первом полёте полностью импортозамещённого самолёта МС-21. Испытания прошли на аэродроме Иркутского авиазавода компании «Яковлев», входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех».

Импортозамещённый МС-21 успешно совершил испытательный полёт. Видео © Telegram / Минпромторг России

Главной задачей испытательного полёта стала проверка российских систем и двигателей ПД-14. Самолёт присоединится к программе сертификационных испытаний совместно с опытным образцом МС-21, который уже совершил первый полёт в новой конфигурации (частично оснащён российскими системами и агрегатами) 29 апреля 2025 года.

«Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил посадку после испытательного полёта на аэродроме Иркутского авиационного завода», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в октябре текущего года был запланирован первый полёт полностью отечественного самолёта МС-21. МС-21 (Магистральный Самолёт XXI века) — перспективный российский пассажирский самолёт узкофюзеляжного типа, предназначенный для полётов на среднемагистральных маршрутах (до 6 000 км). Разработан компанией «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) на базе КАЗ «Иркут». Он ориентирован на замену устаревших самолётов типа Ту-154 и Ил-96, а также конкуренцию с западными моделями (Airbus A320 и Boeing 737). Самолёт обеспечивает лучшие экономические показатели, комфорт пассажиров и сниженный экологический след.