Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 11:17

Импортозамещённый МС-21 планируют поднять в небо уже в октябре

Обложка © Wikipedia / Denis Fedorko

Обложка © Wikipedia / Denis Fedorko

В октябре текущего года запланирован первый полёт полностью отечественного самолёта МС-21, собранного из российских комплектующих. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Госдуме.

«В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещённый уже полностью МС-21», — сказал он.

МС-21 (Магистральный Самолёт XXI века) — перспективный российский пассажирский самолёт узкофюзеляжного типа, предназначенный для полётов на среднемагистральных маршрутах (до 6 000 км). Разработан компанией «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) на базе КАЗ «Иркут». Он ориентирован на замену устаревших самолётов типа Ту-154 и Ил-96, а также конкуренцию с западными моделями (Airbus A320 и Boeing 737). Самолёт обеспечивает лучшие экономические показатели, комфорт пассажиров и сниженный экологический след.

В Минпромторге анонсировали лётные испытания полностью импортозамещённого МС-21
В Минпромторге анонсировали лётные испытания полностью импортозамещённого МС-21

Ранее сообщалось, что первый полностью российский вариант МС-21 уже начал сертификационные испытания. Четырёхчасовой тестовый полёт состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском — специалисты проверяли работу бортового радиооборудования. В «Ростехе» подчеркнули, что для получения сертификата типа потребуется выполнить порядка 220–230 испытательных полётов.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Антон Алиханов
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar