«Ростех»: Начались испытания самолёта МС-21 с отечественными системами

Первый полностью российский вариант среднемагистрального самолёта МС-21 приступил к сертификационным испытаниям. Четырёхчасовой тестовый полёт успешно выполнен с аэродрома ЛИИ имени Громова в Жуковском, где специалисты проверили работоспособность бортового радиооборудования, об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Начало сертификационных испытаний — важный этап программы импортозамещения. Для получения сертификата типа на полностью отечественный МС-21 планируется совершить порядка 220-230 испытательных полетов, чтобы на 100% быть уверенными в безопасности наших будущих пассажиров», — сказал главный конструктор МС-21 компании «Яковлев» Виталий Нарышкин, его слова приводятся в сообщении Ростеха.

Испытательный полёт выполнял элитный экипаж во главе с Героем России Олегом Кононенко и заслуженным лётчиком-испытателем Андреем Воропаевым. В состав команды также вошли ведущие инженеры по лётным испытаниям Александр Соловьёв, Григорий Кудряшов и Олег Березин, которые тестировали системы самолёта на различных высотах.

Начало сертификационных испытаний знаменует завершающий этап масштабной программы импортозамещения, реализованной российскими авиастроителями после введения западных санкций. Успешное завершение испытаний откроет путь к серийному производству полностью отечественной версии перспективного авиалайнера.