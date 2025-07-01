В Минпромторге анонсировали лётные испытания полностью импортозамещённого МС-21

Самолёт МС-21, оснащённый исключительно отечественными системами, готовят к полёту в августе. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр также отметил, что МС-21 уже проходит испытания и сейчас летает на российских двигателях ПД-14. В ближайшие недели должен состояться первый полёт самолёта, полностью собранного из отечественных компонентов. Проект МС-21 считается ключевым направлением в сфере импортозамещения в гражданской авиации.

«МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолёт уже полностью импортозамещённый — со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14», — сказал Алиханов.