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1 июля, 10:08

В Минпромторге анонсировали лётные испытания полностью импортозамещённого МС-21

Алиханов: Самолёт МС-21 с отечественными системами поднимется в небо в августе

Обложка © Wikipedia / Denis Fedorko

Обложка © Wikipedia / Denis Fedorko

Самолёт МС-21, оснащённый исключительно отечественными системами, готовят к полёту в августе. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Министр также отметил, что МС-21 уже проходит испытания и сейчас летает на российских двигателях ПД-14. В ближайшие недели должен состояться первый полёт самолёта, полностью собранного из отечественных компонентов. Проект МС-21 считается ключевым направлением в сфере импортозамещения в гражданской авиации.

«МС-21 уже тоже летает. Значит, в августе мы планируем, что поднимется, коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолёт уже полностью импортозамещённый — со всеми отечественными системами, сейчас он уже летает на ПД-14», — сказал Алиханов.

МС-21, оснащённый российскими системами, совершил беспосадочный перелёт через полстраны
МС-21, оснащённый российскими системами, совершил беспосадочный перелёт через полстраны

Ранее сообщалось, что первый полностью российский вариант МС-21 уже начал сертификационные испытания. Четырёхчасовой тестовый полёт состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском — специалисты проверяли работу бортового радиооборудования. В «Ростехе» подчеркнули, что для получения сертификата типа потребуется выполнить порядка 220–230 испытательных полётов.

Милена Скрипальщикова
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