Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 17:22

Второй импортозамещённый образец МС-21 совершил перелёт из Иркутска в Жуковский

Экипаж МС-21. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Экипаж МС-21. Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»

Второй импортозамещённый лайнер МС-21 успешно совершил перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский. Все системы самолёта функционировали штатно, без каких-либо сбоев, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Момент приземления в Жуковском. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Командир экипажа, лётчик-испытатель Андрей Воропаев, подтвердил, что длительный перелёт прошёл в штатном режиме.

«Длительный перелёт завершён успешно. Самолёт отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком», заявил он.

Такой продолжительный перелёт — один из важнейших этапов в программе испытаний нового российского авиалайнера, полностью оснащённого отечественными комплектующими.

«Ну посмотрите, красавец»: Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на российском МС-21
«Ну посмотрите, красавец»: Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на российском МС-21

МС-21 — российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный Корпорацией «Иркут». Программа импортозамещения предполагает оснащение лайнера отечественными двигателями ПД-14 и авионикой.

Напомним, что полностью импортозамещённый МС-21 с двигателями ПД-14 успешно поднялся в воздух 28 октября в Иркутске. При этом опубликованные данные показывают, что дальность полёта новой версии лайнера в двухклассной компоновке сократилась с прежних 5100 км до 3830 км, что связано с установкой отечественных систем.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Иркутская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar