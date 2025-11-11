Дальность полёта импортозамещённого самолёта МС-21 снижена до 3830 км

Обновлённые характеристики полностью импортозамещённого МС-21-300, опубликованные на сайте Объединённой авиастроительной корпорации, показывают, что дальность полёта самолёта в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км. Ранее указывалась дальность порядка 5100 км.

О сокращении дальности отраслевые источники сообщали ещё в 2024 году. Тогда изменение связывали с увеличением массы самолета после замены иностранных компонентов. Изначально предполагалось, что на первых испытаниях дальность может составить около 2300 км, но её должны были довести до уровня 3800–4100 км, что позволит покрывать до 90% внутренних авиамаршрутов.

МС-21 оснащается отечественными двигателями ПД-14 и проходит летные испытания в Иркутске. Сертификацию полностью импортозамещённой версии планируют завершить к концу следующего года. Самолёт рассчитан на перевозку от 163 до 211 пассажиров, а к 2029 году выпуск планируется увеличить до 72 бортов в год.

Ранее командир экипажа и лётчик-испытатель Андрей Воропаев совершил полёт на импортозамещённом МС-21 и, не скрывая своего восхищения, назвал самолёт «красавцем».