«Самолёт прекрасен»: Работу нового МС-21 протестировали в небе над Иркутском

Командир экипажа и летчик-испытатель Андрей Воропаев совершил полёт на импортозамещённом МС-21 и, не скрывая своего восхищения, назвал самолёт «красавцем». Видеороликом с его участием поделилась в телеграм-канале Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех».

«Самолёт прекрасен. Ну посмотрите, красавец. Даже несмотря на то, что не всё у него покрашено в цвета, в белое, в синее и так далее, самолёт сам по себе просто красив. А как наши великие конструкторы говорили, что красивый самолёт красиво летает», — сказал Воропаев на видео.