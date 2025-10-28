«Самолёт прекрасен»: Работу нового МС-21 протестировали в небе над Иркутском
Работу нового МС-21 протестировал опытный экипаж в небе над Иркутском
Обложка © Telegram / ПАО «ОАК»
Командир экипажа и летчик-испытатель Андрей Воропаев совершил полёт на импортозамещённом МС-21 и, не скрывая своего восхищения, назвал самолёт «красавцем». Видеороликом с его участием поделилась в телеграм-канале Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации «Ростех».
Лётчик-испытатель делится эмоциями после полёта на МС-21. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»
«Самолёт прекрасен. Ну посмотрите, красавец. Даже несмотря на то, что не всё у него покрашено в цвета, в белое, в синее и так далее, самолёт сам по себе просто красив. А как наши великие конструкторы говорили, что красивый самолёт красиво летает», — сказал Воропаев на видео.
Андрей Воропаев — командир воздушного судна, заслуженный лётчик-испытатель России, лётчик-испытатель ПАО «Яковлев».
Напомним, в октябре текущего года был запланирован первый полёт полностью отечественного самолёта МС-21. МС-21 (Магистральный Самолёт XXI века) — перспективный российский пассажирский самолёт узкофюзеляжного типа, предназначенный для полётов на среднемагистральных маршрутах (до 6 000 км).
