«Ну посмотрите, красавец»: Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на российском МС-21

Опытный лётчик-испытатель и командир экипажа Андрей Воропаев провёл испытательный полёт на российском МС-21 и дал ему высокую оценку, назвав «красавцем». Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК).

Экипаж поделился впечатлениями от полёта на российском МС-21. Видео © Telegram / ПАО «ОАК»

Во вторник Министерство промышленности и торговли России объявило об успешном испытательном полёте нового российского самолёта МС-21, оснащённого отечественными системами и двигателями ПД-14. Борт приземлился на территории Иркутского авиационного завода «Яковлев» после успешного завершения испытаний.

В экипаж, управлявший самолётом, входили опытные лётчики Воропаев и Олег Мутовин, а также инженеры по лётным испытаниям Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. Полёт длился 50 минут, в течение которых лайнер поднялся на высоту до 3 500 метров.

По словам Воропаева, полёт прошёл в соответствии с планом, и все российские системы работали без сбоев.

«Самолёт прекрасен. Ну посмотрите, красавец. Даже несмотря на то, что не всё у него покрашено в цвета, в белое, в синее и так далее, самолёт сам по себе просто красив. А как наши великие конструкторы говорили, что красивый самолёт красиво летает», — отметил лётчик.

Напомним, в октябре текущего года был запланирован первый полёт полностью отечественного самолёта МС-21. МС-21 (Магистральный Самолёт XXI века) — перспективный российский пассажирский самолёт узкофюзеляжного типа, предназначенный для полётов на среднемагистральных маршрутах (до 6 000 км). Разработан компанией «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) на базе КАЗ «Иркут». Он ориентирован на замену устаревших самолётов типа Ту-154 и Ил-96, а также конкуренцию с западными моделями (Airbus A320 и Boeing 737).