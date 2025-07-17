Несертифицированный российский самолёт «Байкал» решили собирать на двух заводах

Несмотря на то, что план развития российской авиаотрасли, утверждённый три года назад, предполагал первые поставки самолёта с отечественным двигателем уже в 2024 году, ни сам самолёт, ни его силовой агрегат пока не прошли сертификацию. Изначально, в 2019 году, проект планировался с использованием американских двигателей GE, и в таком виде борт был представлен на МАКС-2021. Однако после отказа ведущих зарубежных авиационных компаний от сотрудничества с Россией в 2022 году, эти планы пришлось пересмотреть.