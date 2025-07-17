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17 июля, 10:14

Несертифицированный российский самолёт «Байкал» решили собирать на двух заводах

УЗГА хочет начать сборку самолёта «Байкал» в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Самолет ЛМС-901 «Байкал». Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Самолет ЛМС-901 «Байкал». Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует использовать свои мощности в Нижнем Новгороде для выпуска лёгких многоцелевых самолётов «Байкал». Новые аппараты призваны заменить устаревшие советские Ан-2, известные как «кукурузники». Информацию подтвердил представитель завода в беседе с «Ведомостями».
На нижегородском заводе в настоящее время ведется сборка третьего летного экземпляра самолёта. Это предприятие отвечает за производство 80% деталей планера, таких как консоли крыла, хвостовое оперение, элероны и закрылки. Однако финальная сборка и установка оборудования будут осуществляться на основной площадке УЗГА в Екатеринбурге.

Несмотря на то, что план развития российской авиаотрасли, утверждённый три года назад, предполагал первые поставки самолёта с отечественным двигателем уже в 2024 году, ни сам самолёт, ни его силовой агрегат пока не прошли сертификацию. Изначально, в 2019 году, проект планировался с использованием американских двигателей GE, и в таком виде борт был представлен на МАКС-2021. Однако после отказа ведущих зарубежных авиационных компаний от сотрудничества с Россией в 2022 году, эти планы пришлось пересмотреть.

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Ранее сообщалось, что самолёт МС-21, оснащённый исключительно отечественными системами, готовят к полёту в августе. Четырёхчасовой тестовый полёт состоялся на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском — специалисты проверяли работу бортового радиооборудования.

Наталья Демьянова
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