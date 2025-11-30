Ворона на царя и окот Ленина: как опечатки в СССР карались расстрелом
Современные журналисты если и допускают ошибки в тексте и заголовках, их легко исправить, потому что СМИ теперь электронные. Но ещё недавно ошибка могла закончиться увольнением, тюрьмой и даже расстрелом. Life.ru собрал несколько таких случаев.
Как императрицу «отдохнули»
Досадная ошибка произошла ещё в дореволюционное время. Учитывая тот факт, что опечатка была допущена в отношении августейшей особы, удивительным выглядит тот факт, что в отношении журналиста не были применены строгие меры наказания. В 1910 году газета «Киевская мысль» выпустила материал «Пребывание вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны в Финляндии». Но в печать материал вышел с буквой «о» вместо «р» в первом слове. Кроме того, несерьёзное отношение к применению буквы «ё» привело к тому, что читатели самостоятельно дофантазировали получившееся слово.
Что надели на голову царю?
Ещё одну оплошность в отношении императорской семьи допустили в 1913 году «Одесские ведомости». Газета сообщала, что в Кремле «на Головы Их Императорских Величеств была возложена ворона». Одна опечатка существенно меняла смысл содержания, но этим издание не ограничилось и уже в следующем выпуске СМИ принесло извинение за опечатку и уточнило, что следует читать «корова». Иными словами, второй раз на одни и те же грабли.
Одна буква для Ленина
Как из-за опечатки поменялись отчество Ленина и нормы правописания. Фото © РИА «Новости» / Пётр Оцуп
Вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину доставалось от опечаток неоднократно, а одна из таких ошибок привела к изменению правила написания его отчества. Дело в том, что в 1919 году наборщик главной газеты страны — «Правды» — написал отчество вождя «Ильичём» через «ё», в то время как по действовавшим тогда нормам правильно было писать через «о». Но поскольку такая оплошность была выявлена в ведущем издании Советской России, с этого момента отчество Ленина начали писать через «ё». И это правило действует и по сей день.
Также Ленин «пострадал» из-за невнимательности представителей прессы, когда газета «Молодой колхозник» написала, что «в 1920 г. В. И. Ленин окотился в Брянских лесах». Хотя вождь был на охоте.
В хрущёвскую оттепель редактор газеты «Иркутская неделя» Пётр Шушуров поплатился своей карьерой и партийным билетом после статьи, написанной ко дню рождения Ленина. Причём ошибка была допущена на первой странице издания и в цитате крупным шрифтом: «Лениным владела неумная идея переделать мир». Потерянная буква «ё» в третьем слове привела к большим неприятностям и поставила крест на карьере журналиста.
Байка, как Стаханов стал Алексеем. Приказом сверху
Ещё одна оплошность сотрудников газеты «Правда» привела к смене имени человека.
Существует версия, что в одном из выпусков главной газеты Страны Советов шахтёр Андрей Стаханов был назван Алексеем. И якобы Сталин неожиданно встал на сторону журналистов, заявив: ««Правда» никогда не ошибается». Кремлёвским чиновникам ничего не оставалось делать, как поменять документы Стаханову, и он стал Алексеем.
Однако эту версию опровергала дочь знаменитого шахтёра Виолетта, утверждавшая, что её отец с рождения был Алексеем.
Как утверждает издание «Проверено. Медиа», версия про смену имени Стаханова могла возникнуть из-за того, что его просто перепутали с другим ударником, Никитой Изотовым, который по документам числился Никифором. В «Правде» он был упомянут под именем Никита, под этим же именем он вошёл в историю, но паспорт не менял.
Опечатка, за которую расстреливали
Что было с теми, кто неправильно напечатал имя Сталина, — кого-то не просто уволили. Фото © РИА «Новости»
В сталинскую эпоху к опечаткам в прессе относились более строго, особенно если они допускались в отношении «отца народов», за это можно было не только лишиться работы или партбилета, но и жизни.
Самое тяжкое наказание постигло редактора газеты «Правда Востока». Номер издания, вышедший в октябре 1944 года, привлёк внимание чекистов из-за пропавшей буквы «л» в слове «главнокомандующий». Данный выпуск газеты вызвал настоящий скандал, все номера были изъяты из продажи, а те, что были уже куплены, изымались сотрудниками НКВД у граждан. Такую ошибку редактору газеты, да ещё и в годы войны, простить не могли и поступили с ним по законам военного времени.
Похожую оплошность допустила «Сочинская правда», где фамилию вождя напечатали без буквы «т» — «Салин». После такой ошибки делом занялся НКВД, а редактор провинившейся газеты был арестован.
Ошибку допустила и махачкалинская местная газета, где в фамилии «отца народов» вместо буквы «т» фигурировала «р» — «Сралин». Точная судьба сотрудников издания неизвестна, но есть версия, что вся редакция после этой опечатки не только лишилась работы, но и пропала. Аналогичную ошибку допустила и воронежская газета «Вперёд». Но, на удивление, редактор слишком легко отделался — его всего лишь уволили.
Сколько «оборотов» сделала Терешкова?
В 1963 году жертвой невнимательности журналистов стала космонавт Валентина Терешкова. В газете «Горьковский рабочий» вышла заметка, в которой говорилось, что она «совершила 17 обортов вокруг Земли».
Аналогичную ошибку допустила и одна из алтайских районных газет, которая написала о 48 «обортах», причём это слово вынесла в заголовок. Но в данном случае неизвестно, как сложилась судьба виновника опечатки.