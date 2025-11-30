Ворона на царя и окот Ленина: как опечатки в СССР карались расстрелом Оглавление Как императрицу «отдохнули» Что надели на голову царю? Одна буква для Ленина Байка, как Стаханов стал Алексеем. Приказом сверху Опечатка, за которую расстреливали Сколько «оборотов» сделала Терешкова? Современные журналисты если и допускают ошибки в тексте и заголовках, их легко исправить, потому что СМИ теперь электронные. Но ещё недавно ошибка могла закончиться увольнением, тюрьмой и даже расстрелом. Life.ru собрал несколько таких случаев. 29 ноября, 21:41 Как Николаю Второму на голову надели ворону и что случайно написали про Терешкову. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo, © Gemini Nano Banana, © Wikipedia, © ТАСС / Вадим Тараканов

Как императрицу «отдохнули»

Досадная ошибка произошла ещё в дореволюционное время. Учитывая тот факт, что опечатка была допущена в отношении августейшей особы, удивительным выглядит тот факт, что в отношении журналиста не были применены строгие меры наказания. В 1910 году газета «Киевская мысль» выпустила материал «Пребывание вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны в Финляндии». Но в печать материал вышел с буквой «о» вместо «р» в первом слове. Кроме того, несерьёзное отношение к применению буквы «ё» привело к тому, что читатели самостоятельно дофантазировали получившееся слово.

Что надели на голову царю?

Ещё одну оплошность в отношении императорской семьи допустили в 1913 году «Одесские ведомости». Газета сообщала, что в Кремле «на Головы Их Императорских Величеств была возложена ворона». Одна опечатка существенно меняла смысл содержания, но этим издание не ограничилось и уже в следующем выпуске СМИ принесло извинение за опечатку и уточнило, что следует читать «корова». Иными словами, второй раз на одни и те же грабли.

Одна буква для Ленина

Как из-за опечатки поменялись отчество Ленина и нормы правописания. Фото © РИА «Новости» / Пётр Оцуп

Вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину доставалось от опечаток неоднократно, а одна из таких ошибок привела к изменению правила написания его отчества. Дело в том, что в 1919 году наборщик главной газеты страны — «Правды» — написал отчество вождя «Ильичём» через «ё», в то время как по действовавшим тогда нормам правильно было писать через «о». Но поскольку такая оплошность была выявлена в ведущем издании Советской России, с этого момента отчество Ленина начали писать через «ё». И это правило действует и по сей день.

Также Ленин «пострадал» из-за невнимательности представителей прессы, когда газета «Молодой колхозник» написала, что «в 1920 г. В. И. Ленин окотился в Брянских лесах». Хотя вождь был на охоте.

В хрущёвскую оттепель редактор газеты «Иркутская неделя» Пётр Шушуров поплатился своей карьерой и партийным билетом после статьи, написанной ко дню рождения Ленина. Причём ошибка была допущена на первой странице издания и в цитате крупным шрифтом: «Лениным владела неумная идея переделать мир». Потерянная буква «ё» в третьем слове привела к большим неприятностям и поставила крест на карьере журналиста.

Байка, как Стаханов стал Алексеем. Приказом сверху

Ещё одна оплошность сотрудников газеты «Правда» привела к смене имени человека.

Существует версия, что в одном из выпусков главной газеты Страны Советов шахтёр Андрей Стаханов был назван Алексеем. И якобы Сталин неожиданно встал на сторону журналистов, заявив: ««Правда» никогда не ошибается». Кремлёвским чиновникам ничего не оставалось делать, как поменять документы Стаханову, и он стал Алексеем.

Однако эту версию опровергала дочь знаменитого шахтёра Виолетта, утверждавшая, что её отец с рождения был Алексеем.

Как утверждает издание «Проверено. Медиа», версия про смену имени Стаханова могла возникнуть из-за того, что его просто перепутали с другим ударником, Никитой Изотовым, который по документам числился Никифором. В «Правде» он был упомянут под именем Никита, под этим же именем он вошёл в историю, но паспорт не менял.

Опечатка, за которую расстреливали

Что было с теми, кто неправильно напечатал имя Сталина, — кого-то не просто уволили. Фото © РИА «Новости»

В сталинскую эпоху к опечаткам в прессе относились более строго, особенно если они допускались в отношении «отца народов», за это можно было не только лишиться работы или партбилета, но и жизни.

Самое тяжкое наказание постигло редактора газеты «Правда Востока». Номер издания, вышедший в октябре 1944 года, привлёк внимание чекистов из-за пропавшей буквы «л» в слове «главнокомандующий». Данный выпуск газеты вызвал настоящий скандал, все номера были изъяты из продажи, а те, что были уже куплены, изымались сотрудниками НКВД у граждан. Такую ошибку редактору газеты, да ещё и в годы войны, простить не могли и поступили с ним по законам военного времени.

Похожую оплошность допустила «Сочинская правда», где фамилию вождя напечатали без буквы «т» — «Салин». После такой ошибки делом занялся НКВД, а редактор провинившейся газеты был арестован.

Ошибку допустила и махачкалинская местная газета, где в фамилии «отца народов» вместо буквы «т» фигурировала «р» — «Сралин». Точная судьба сотрудников издания неизвестна, но есть версия, что вся редакция после этой опечатки не только лишилась работы, но и пропала. Аналогичную ошибку допустила и воронежская газета «Вперёд». Но, на удивление, редактор слишком легко отделался — его всего лишь уволили.

Сколько «оборотов» сделала Терешкова?

В 1963 году жертвой невнимательности журналистов стала космонавт Валентина Терешкова. В газете «Горьковский рабочий» вышла заметка, в которой говорилось, что она «совершила 17 обортов вокруг Земли».

Аналогичную ошибку допустила и одна из алтайских районных газет, которая написала о 48 «обортах», причём это слово вынесла в заголовок. Но в данном случае неизвестно, как сложилась судьба виновника опечатки.

Авторы Альмир Хабибуллин