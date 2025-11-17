Калмыцкая шаманка оценила предсказание о войне НАТО с Россией и удивила своим прогнозом

В ближайшие четыре года у России не будет войны с НАТО или с какой-то отдельной европейской страной. Такой прогноз в разговоре с Life.ru дала калмыцкая шаманка Елена Батыр. По её словам, Запад ограничится лишь провокациями, то есть всё будет, как и сейчас.

«Конкретно с НАТО отношения будут складываться до 2029 года без особых обострений. Они будут много говорить, устраивать провокации, но до реальных действий не дойдёт. А вот с самой Германией на удивление отношения станут даже лучше. Мы найдём в некоторых темах общий язык, общие темы, точки соприкосновения. Зверствовать, буйствовать никто точно не будет. Найдём плюсы и выгоду в общении друг с другом, хоть друзьями мы и не станем», — отметила шаманка.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о риске крупного военного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем, призвав страны альянса к срочному укреплению обороноспособности. В Кремле, в свою очередь, указали на растущую милитаристскую риторику, звучащую из Европы.