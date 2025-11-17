Картаполов объяснил, зачем в Германии вновь предрекают войну с Россией
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что западные политики используют тему возможной войны с Россией для оправдания собственных неудач. Так он отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятном конфликте с РФ до 2029 года.
Картаполов назвал заявления ЕС о войне с РФ оправданием неудач. Видео © Life.ru
«Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков, и они всё это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать всё... идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО», — пояснил парламентарий.
Ранее Писториус заявил, что в ближайшие годы может начаться полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО, в связи с чем страны альянса должны немедленно наращивать свои военные возможности. В Кремле, комментируя эти высказывания, отметили тенденцию к увеличению милитаристской и провоенной риторики, исходящей из европейских столиц.
