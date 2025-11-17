Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 14:40

Картаполов объяснил, зачем в Германии вновь предрекают войну с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что западные политики используют тему возможной войны с Россией для оправдания собственных неудач. Так он отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о вероятном конфликте с РФ до 2029 года.

Картаполов назвал заявления ЕС о войне с РФ оправданием неудач. Видео © Life.ru

«Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков, и они всё это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать всё... идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО», — пояснил парламентарий.

Война между Россией и НАТО приведёт к гибели всего человечества, считает политолог
Война между Россией и НАТО приведёт к гибели всего человечества, считает политолог

Ранее Писториус заявил, что в ближайшие годы может начаться полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО, в связи с чем страны альянса должны немедленно наращивать свои военные возможности. В Кремле, комментируя эти высказывания, отметили тенденцию к увеличению милитаристской и провоенной риторики, исходящей из европейских столиц.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • НАТО
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar