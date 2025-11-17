Война между Россией и НАТО приведёт к гибели всего человечества, считает политолог

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил о возможности эскалации напряжённости между НАТО и Россией в ближайшем будущем до уровня военного столкновения. Политолог Георгий Фёдоров, в комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня», проанализировал возможные последствия подобного сценария.

«В НАТО всегда готовились к войне с РФ, они давно начали распространяться на восток. Я не думаю, что сейчас НАТО хочет и готовится нанести какой-то удар, но такой сценарий рассматривается 100%. Запад всегда занимался бряцанием оружия», — указал специалист.

По его словам, подобный конфликт неизбежно перерастёт в третью мировую войну. Фёдоров дополнил, что это будет полномасштабная мировая война, способная привести к гибели всего человечества. Россия — это не локальный игрок с ограниченными военными ресурсами, а государство, обладающее колоссальным ядерным арсеналом, отметил он.

Непосредственное столкновение в рамках глобального конфликта спровоцирует применение ядерного оружия обеими сторонами, а применение ядерного оружия, в свою очередь, означает конец для человечества, подытожил политолог.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Он добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои возможности, чтобы воевать с РФ. В Кремле отметили, что подобная милитаристская и провоенная риторика всё чаще звучит из европейских столиц.