17 ноября, 11:01

Песков: В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил в своём ежедневном брифинге для журналистов.

«В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов», — указал представитель Кремля, комментируя заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, заметив, что милитаристская риторика становится всё более распространенной в европейских странах.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. По его словам, этого можно ожидать до 2029 года. Писториус добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои военные возможности, чтобы воевать с РФ.

Наталья Афонина
