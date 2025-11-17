Россиянка с приступами удушья умерла после многократных отказов в госпитализации

В Волгограде 64-летняя Ольга Плотникова скончалась после серии отказов в госпитализации и перевозок между медучреждениями. По словам её брата, врачи видели тяжёлое состояние женщины, но так и не приняли её своевременно в областную больницу.

Как рассказал родственник умершей порталу V1.RU, проблемы со здоровьем начались весной — после смерти единственного сына. У Плотниковой появились приступы удушья, слабость и спазмы, она резко похудела, но врачи в районной больнице уверяли, что показатели «в пределах нормы».

7 ноября женщину направили на консультацию к неврологу в областную клиническую больницу №1. Врач, увидев её состояние, отправил пациентку в другую клинику — больницу №3. Однако там, по словам брата, отказались принимать: «У нас по пятницам не принимают. Только платно».

Состояние Плотниковой ухудшалось. На следующий день ей вызвали скорую — женщину госпитализировали в больницу №5, где у неё произошла остановка дыхания. В реанимации её состояние стабилизировали, но 13 ноября пациентку перевели обратно в областную больницу №1, не уведомив родственников.

«Утром я приехал, а мне сказали: «Ольга Николаевна умерла в 07:10», — говорит брат. В справке указано, что причиной стала острая дыхательная недостаточность.

Жители Рудни, где жила Плотникова, называют её активисткой, которая годами добивалась улучшения работы районной больницы. Женщину похоронили 16 ноября.