Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 17:39

В Орле установили Снегурочку без головы за 17 млн рублей

Обложка © Telegram/ Новости Орёл и Область

Обложка © Telegram/ Новости Орёл и Область

На площади Ленина в центре Орла установлена огромная фигура Снегурочки. Вот только она осталась без головы. Оказалось, что причиной её «обезглавливания» стала необходимость установки кокошника. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Орел и Область».

Как долго Снегурочка будет «радовать» жителей и гостей города таким внешним видом не уточняется. По данным Mash, новогодняя инсталляция стоит 17 миллионов рублей.

В Москве приступили к работам по украшению улиц к Новому году
В Москве приступили к работам по украшению улиц к Новому году

Ранее установкой памятника ветру оказались недовольны жители Саратовской области. Арт-объект, похожий на фекалии, пришёлся горожанам не по вкусу. Критики проекта указывали, что следовало бы сосредоточить ресурсы на непосредственном выполнении дорожных работ, а не на художественных экспериментах.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Общество
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar