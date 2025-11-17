Россия и США
17 ноября, 19:13

Карантин из-за бешенства у лисы ввели в Новосибирске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sytilin Pavel

В связи с появлением бешеной лисы в Новосибирске установлены строгие ограничения. До 15 января в радиусе километра от дома по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 людям и животным, не имеющим прививки в последние полгода, запрещено находиться на этой территории. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Кроме того, жители не могут вывозить домашних питомцев за пределы указанной зоны и проводить ярмарки или другие массовые мероприятия в этом районе. Эти меры введены для предотвращения распространения заболевания и обеспечения безопасности граждан и их питомцев.

Напомним, что в начале ноября на жительницу Новосибирска напала бешеная лиса. Женщина вышла на прогулку с той-терьером и, приняв хищницу за кота, попыталась защитить своего питомца. К сожалению, собака сама пошла навстречу лисе, и Виктории пришлось бегом спешить к подъезду для безопасного укрытия.

