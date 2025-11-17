В Риме ограбили магазин Louis Vuitton

В центре Рима произошло ограбление бутика Louis Vuitton, в результате которого преступники вынесли весь товар со склада. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, не менее трёх злоумышленников в масках использовали автомобиль, чтобы пробить металлические рольставни магазина. Проникнув в складское помещение, они полностью очистили его от товаров в ночь на 17 ноября.

В настоящее время на месте работают следователи и полицейские, которым предстоит оценить точный размер ущерба. Инцидент произошёл в одном из самых престижных районов итальянской столицы, что свидетельствует о дерзости и хорошей подготовке преступной группы.

Ранее сообщалось, что в Лионе (Франция) пятеро преступников, вооружённые длинноствольным оружием и взрывчаткой, проникли в лабораторию по переработке драгоценных металлов, взорвав окна. Угрожая оружием, они похитили партию золота и попытались скрыться на автомобиле, однако были задержаны полицией после погони. Все украденные металлы возвращены, а злоумышленники получили незначительные ранения при задержании.