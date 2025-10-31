Во Франции вооружённая банда ограбила лабораторию по очистке драгметаллов

Пятеро грабителей ворвались в лабораторию по переработке драгоценных металлов во французском Лионе. Нападавшие использовали «длинноствольное оружие» и взрывчатку, сообщает Le Figaro.

Участники ограбления взорвали окна лаборатории и проникли внутрь. Под угрозой оружия они забрали драгоценные металлы, в основном золото, и попытались скрыться на автомобиле.

Полиция устроила погоню. Правоохранителям удалось задержать всех нападавших и вернуть награбленное. Злоумышленники получили лёгкие ранения при задержании, уточнили в местной полиции.

Ранее Life.ru писал, что французские силовики арестовали пятерых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Напомним, ограбление Лувра произошло 19 октября. Из музея были похищены драгоценности общей стоимостью около 88 миллионов евро. Франция не сможет получить компенсацию за ущерб, так как украшения не был застрахованы. Местонахождение похищенных сокровищ до сих пор остаётся неизвестным.