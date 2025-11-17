Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 17:04

Стоимость российской нефти Urals упала до $36,61 за баррель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Российская нефть марки Urals упала в цене до максимально низкого показателя, начиная с марта 2023 года. Об этом со ссылкой на данные Argus Media пишет Bloomberg. К вечеру 13 ноября стоимость сырья при отгрузке в порту Новороссийска уменьшилась до 36,61 доллара за баррель.

Такое же падение стоимости фиксируется в портах Балтийского моря. Однако уже 14 ноября цены на поставки смогли отыграть назад и восстановиться. По мнению издания, причиной обвала стало решение Вашингтона внести российские компании в чёрный список.

Песков: Потенциал России позволяет экспортировать нефть, несмотря на удары ВСУ
Песков: Потенциал России позволяет экспортировать нефть, несмотря на удары ВСУ

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство продолжающимися закупками российской нефти европейскими странами, несмотря на дружеские отношения с их лидерами. Республиканец подчеркнул, что европейские партнёры выполняют его требования по НАТО, но сохраняют энергетическое сотрудничество с Москвой. К слову, Вашингтон ввёл санкции против компаний «Роснефть», «Лукойл» и связанных с ними организаций. По заявлению Белого дома, эти меры нужны, чтобы якобы вынудить Кремль пойти на мировую с Киевом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar