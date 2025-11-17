Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 11:32

Песков: Потенциал России позволяет экспортировать нефть, несмотря на удары ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Потенциал России позволят обеспечить регулярные поставки нефти покупателям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.

«Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы покупатели бесперебойно получали ее нефть, несмотря на удары Киева по энергетической инфраструктуре», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков: Удары ВС РФ по энергетическим объектам — ответ на атаки Киева

Напомним, ранее сообщалось, что причал «Черномортранснефти» повреждён при атаке дронов ВСУ на Новороссийск. В самом городе был введён режим ЧС. Однако транспортировка казахстанской нефти не прекращалась.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

