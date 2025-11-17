Песков: Потенциал России позволяет экспортировать нефть, несмотря на удары ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv
Потенциал России позволят обеспечить регулярные поставки нефти покупателям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру.
«Россия обладает необходимым потенциалом, чтобы покупатели бесперебойно получали ее нефть, несмотря на удары Киева по энергетической инфраструктуре», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, ранее сообщалось, что причал «Черномортранснефти» повреждён при атаке дронов ВСУ на Новороссийск. В самом городе был введён режим ЧС. Однако транспортировка казахстанской нефти не прекращалась.
