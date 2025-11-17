Россия и США
17 ноября, 10:51

Песков: Удары ВС РФ по энергетическим объектам — ответ на атаки Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Российские военные регулярно наносят удары по военным и связанным с ними энергетическим объектам Украины в ответ на атаки Киева по инфраструктуре России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя налёт украинских беспилотников на порт Новороссийска.

«Ответы на подобные действия киевского режима осуществляются на регулярной основе. Наши военные работают по военным и околовоенным целям, связанным с энергетической инфраструктурой, и продолжают эту работу», — подчеркнул Песков.

Налёт дронов на Москву был ответом Киева на «Буревестник» и удары по энергетике

Представитель Кремля отметил, что Москва рассматривает такие удары как вынужденную реакцию на угрозы со стороны Киева.

Ранее в Минобороны отчитались, что за последние сутки Российская армия нанесла масштабные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Целями стали объекты в 142 районах.

