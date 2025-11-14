Россия и США
14 ноября, 08:31

Причал «Черномортранснефти» повреждён при атаке дронов ВСУ на Новороссийск

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

При атаке дронов ВСУ на Новороссийск в Краснодарском крае повреждён причал «Черномортранснефти». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

«Нанесён ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти«, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет», — заявил градоначальник.

Казахстан подтвердил штатную транспортировку нефти после атаки на Новороссийск
Напомним, ночью ВСУ предприняли массированную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 дронов. 66 из них уничтожили над Краснодарским краем. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

