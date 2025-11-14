Причал «Черномортранснефти» повреждён при атаке дронов ВСУ на Новороссийск
Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков
При атаке дронов ВСУ на Новороссийск в Краснодарском крае повреждён причал «Черномортранснефти». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.
«Нанесён ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти«, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис». Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет», — заявил градоначальник.
Напомним, ночью ВСУ предприняли массированную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 дронов. 66 из них уничтожили над Краснодарским краем. Сильнее всего пострадал Новороссийск.
