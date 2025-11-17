Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 17:50

В Первоуральске мужчина взял заложников и грозит взорвать гранату

Обложка © Telegram/InterraTV

В Первоуральске Свердловской области неизвестный мужчина забаррикадировался в жилом доме и угрожает взорвать гранату. По данным SHOT, внутри находятся заложники — женщина и ребёнок.

Обстановка на месте. Видео © Telegram/InterraTV

Сообщается, что мужчина удерживает как минимум двух человек и ведёт себя агрессивно. Предварительно, он может находиться в состоянии опьянения или под воздействием запрещённых веществ.

В районе дома отключили газоснабжение. На месте работают экстренные службы и спецподразделения, территория оцеплена. Из дома эвакуировали около полсотни человек.

Николь Вербер
  • Новости
  • Только на Life
  • Свердловская область
