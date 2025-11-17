В Первоуральске мужчина взял заложников и грозит взорвать гранату
Обложка © Telegram/InterraTV
В Первоуральске Свердловской области неизвестный мужчина забаррикадировался в жилом доме и угрожает взорвать гранату. По данным SHOT, внутри находятся заложники — женщина и ребёнок.
Обстановка на месте. Видео © Telegram/InterraTV
Сообщается, что мужчина удерживает как минимум двух человек и ведёт себя агрессивно. Предварительно, он может находиться в состоянии опьянения или под воздействием запрещённых веществ.
В районе дома отключили газоснабжение. На месте работают экстренные службы и спецподразделения, территория оцеплена. Из дома эвакуировали около полсотни человек.
