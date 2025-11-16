На западе Украины мужчина взорвал гранату при задержании дорожным патрулем
Обложка © Полиция Украины
После задержания за нарушение правил дорожного движения на западе Украины мужчина подорвал гранату. Соответствующее заявление распространила полиция Львовской области.
На западе Украины мужчина взорвал гранату при задержании дорожным патрулем. Фото © Полиция Украины
«В городе Рудки Самборского района Львовской области полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил ПДД. Водитель — 37-летний житель одного из сел района — во время общения с полицейскими возле машины достал гранату и взорвал её», — говорится в сообщении полиции.
В результате инцидента пострадал сам водитель, который был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.
По данным «Политики страны», мужчину могли пытаться мобилизовать. Водителя пытались забрать в территориальный центр комплектования (ТЦК), после чего он взорвал гранату.
Ранее мобилизованный фермер из Украины застрелил трёх бойцов нацбата Вооружённых сил Украины. Причиной стали систематические издевательства и физическое насилие, которым он подвергался со стороны сослуживцев из-за того, что говорил по-русски. В начале ноября текущего года мужчина был мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК). Вскоре его направили на передовую. Находясь на позициях, он подвергался издевательствам со стороны старших по званию. В результате, не выдержав давления, мужчина взял оружие и открыл огонь по троим сослуживцам, после чего сдался в плен российским военным.
