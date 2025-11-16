После задержания за нарушение правил дорожного движения на западе Украины мужчина подорвал гранату. Соответствующее заявление распространила полиция Львовской области.

На западе Украины мужчина взорвал гранату при задержании дорожным патрулем. Фото © Полиция Украины

«В городе Рудки Самборского района Львовской области полицейские остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил ПДД. Водитель — 37-летний житель одного из сел района — во время общения с полицейскими возле машины достал гранату и взорвал её», — говорится в сообщении полиции.

В результате инцидента пострадал сам водитель, который был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

По данным «Политики страны», мужчину могли пытаться мобилизовать. Водителя пытались забрать в территориальный центр комплектования (ТЦК), после чего он взорвал гранату.

Ранее мобилизованный фермер из Украины застрелил трёх бойцов нацбата Вооружённых сил Украины. Причиной стали систематические издевательства и физическое насилие, которым он подвергался со стороны сослуживцев из-за того, что говорил по-русски. В начале ноября текущего года мужчина был мобилизован территориальным центром комплектования (ТЦК). Вскоре его направили на передовую. Находясь на позициях, он подвергался издевательствам со стороны старших по званию. В результате, не выдержав давления, мужчина взял оружие и открыл огонь по троим сослуживцам, после чего сдался в плен российским военным.