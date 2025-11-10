В городе Вилково Одесской области, известном как «украинская Венеция», не осталось мужчин. Единственный представитель сильного пола — мэр города Матвей Иванов. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным репортёров, город, расположенный у румынской и молдавской границ, столкнулся с массовым оттоком мужчин призывного возраста: они либо отправились на фронт, либо уклоняются от мобилизации. Уникальность этого места, известного как «Венеция» из-за своих каналов вместо улиц, теперь подчёркивается и демографическими изменениями.

Мэр Вилково описывает ситуацию как «единственный оставшийся мужчина» в городе, поскольку все сотрудники мэрии, кроме него одного, — женщины. Он констатирует, что женщины теперь повсеместно доминируют, контролируя все сферы деятельности и занимая лидирующие позиции.

Как ранее сообщал Life.ru, 2 ноября в Днепропетровске, в помещении территориального центра комплектования, мобилизованный украинец взорвал гранату. В момент происшествия в здании находились сотрудники ТЦК.