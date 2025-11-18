В Пензенской области ввели план «Ковёр»

В Пензенской области объявили план «Ковёр», и теперь движение воздушных судов строго ограничено. Губернатор региона Олега Мельниченко ночью 18 ноября сообщил о мерах безопасности, которые вступили в силу.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Саратова временно закрыли приём и выпуск самолётов. Ограничения вступили в силу в ночь на 18 ноября после 2:00, коснувшись всех гражданских рейсов. Росавиация отметила, что меры вводятся временно и пассажирам следует заранее уточнять информацию о полётах.