18 ноября, 01:20

Небензя назвал американскую резолюцию ООН по Газе «котом в мешке»

Обложка © ТАСС / Zuma

Предложенная американцами и одобренная ООН миссия миротворцев в Газе может стать стороной конфликта, предупредил постпред России при международной организации Василий Небензя.

Комментируя принятие Совбезом резолюции США по урегулированию ситуации в регионе, Небензя отметил, что функции миротворческой миссии в резолюции наделены такими полномочиями, что они способны вывести её за рамки традиционной роли наблюдателя и превратить в сторону конфликта.

Он также подверг критике сам документ, принятый Совбезом, назвав его «очередным котом в мешке». Дипломат подчеркнул, что подход, предложенный США, не учитывает реальных рисков для международных сил, а палестинская государственность остаётся лишь потенциальной перспективой.

«Принятая резолюция создаёт видимость урегулирования, но на деле вводит риски для самих миротворцев», – добавил постпред России при ООН.

Лавров и глава МИД Египта обсудили проекты резолюции по Газе в СБ ООН

Ранее Life.ru писал, что Совбез ООН одобрил резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе. Документ предусматривает создание временного «Совета мира» и развёртывание международных стабилизационных сил на два года. Россия и Китай воздержались при голосовании.

