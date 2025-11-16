Лавров и глава МИД Египта обсудили проекты резолюции по Газе в СБ ООН

Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг американского проекта резолюции по Газе и российских инициатив в Совете Безопасности ООН. О содержании беседы сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Высказано общее мнение о важности долгосрочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе диалога министры также обменялись мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув взаимную приверженность политико-дипломатическим методам решения вопросов.

Кроме того, в беседе были затронуты ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Москвой и Каиром в различных сферах, с особым акцентом на энергетике.

