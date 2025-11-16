Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 14:42

Лавров и глава МИД Египта обсудили проекты резолюции по Газе в СБ ООН

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Главы МИД России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдельати в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг американского проекта резолюции по Газе и российских инициатив в Совете Безопасности ООН. О содержании беседы сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Высказано общее мнение о важности долгосрочного урегулирования палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ходе диалога министры также обменялись мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув взаимную приверженность политико-дипломатическим методам решения вопросов.

Кроме того, в беседе были затронуты ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Москвой и Каиром в различных сферах, с особым акцентом на энергетике.

Ас-Сиси и Шойгу обсудили российские проекты в Египте, включая АЭС «Эль-Дабаа»
Ас-Сиси и Шойгу обсудили российские проекты в Египте, включая АЭС «Эль-Дабаа»

Ранее Life.ru писал, что Джаред Кушнер, занимавший должность старшего советника и являющийся зятем экс-президента США Дональда Трампа, посетил Израиль для проведения консультаций с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В центре внимания встречи оказался план по преодолению кризиса в секторе Газа, ключевым положением которого является лишение движения ХАМАС возможности влиять на управление регионом в будущем.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Египет
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar