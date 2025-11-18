Daily Express заявил о мрачной реальности для Запада после предупреждения Путина

Запад столкнулся с мрачной реальностью после предупреждения президента России Владимира Путина. Об этом пишет Daily Express в статье о новейшем российском беспилотном подводном аппарате «Посейдон» с ядерной энергоустановкой.

Как отмечается в публикации, это оружие предназначено для защиты морских границ и национальных интересов России. Автор задаётся вопросом, что можно сделать, чтобы предотвратить его применение, и призывает контролировать распространение таких технологий.

Ранее, 29 октября, Путин сообщил об успешных испытаниях «Посейдона» с ядерной установкой, назвав его уникальным и более мощным, чем «Сармат». А 26 октября стало известно о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник", которая пролетела 14 тысяч километров и показала высокие возможности по преодолению ПВО.