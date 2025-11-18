Москалькова призвала Киев забрать украинцев, эвакуированных в РФ из зоны боёв

Граждане Украины, которых российские военные вывезли из зоны боевых действий, сейчас находятся в Курске. Они выразили желание вернуться домой. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала эту информацию украинской стороне.

«Я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Ранее Москалькова сообщила о незаконном удержании 12 граждан РФ, жителей Курской области, на территории Сумской области Украины. С Киевом обсуждается их репатриация. По словам омбудсмена, при координации с Красным Крестом решается вопрос их снабжения медикаментами и одеждой.