Москалькова призвала Киев забрать украинцев, эвакуированных в РФ из зоны боёв
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Граждане Украины, которых российские военные вывезли из зоны боевых действий, сейчас находятся в Курске. Они выразили желание вернуться домой. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала эту информацию украинской стороне.
«Я сообщила украинской стороне и жду от них ответа», — приводит слова омбудсмена ТАСС.
Ранее Москалькова сообщила о незаконном удержании 12 граждан РФ, жителей Курской области, на территории Сумской области Украины. С Киевом обсуждается их репатриация. По словам омбудсмена, при координации с Красным Крестом решается вопрос их снабжения медикаментами и одеждой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.