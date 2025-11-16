Россия и США
16 ноября, 10:00

Москалькова назвала три страны, которые предложили помощь в гуманитарных вопросах

Обложка © Life.ru

Несколько стран выразили готовность выступить посредниками в решении гуманитарных вопросов, связанных с текущей ситуацией на Украине. Об этом РИА «Новости» заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Москалькова пояснила, что по сложившейся исторической практике стороны конфликта до его завершения считают данные о числе пропавших без вести, военнопленных и погибших конфиденциальной информацией. Такой же позиции, по её словам, придерживается и Российская Федерация.

«Очень важно, что есть возможность поиска с помощью контакта с Международным Комитетом Красного Креста. Сегодня свои посреднические, медиаторские предложения высказали омбудсмен Турции, Ватикан. Мы сегодня многие сложные вопросы решаем и при медиаторстве наших коллег из Белоруссии», — сказала Москалькова.

Москалькова: Россия помогает соотечественникам из Прибалтики вернуться на Родину

Ранее Москалькова заявила, что 12 жителей Курской области в настоящий момент незаконно удерживаются украинской стороной на территории Сумской области. Ведутся переговоры с Украиной о репатриации задержанных. При координации с Красным Крестом решается вопрос их снабжения медикаментами и одеждой.

