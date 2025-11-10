Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 ноября, 08:31

Москалькова сообщила о 12 курянах, незаконно удерживаемых на Сумщине

Обложка © Life.ru

12 жителей Курской области в настоящий момент незаконно удерживаются украинской стороной на территории Сумской области. О ситуации Life.ru подробно рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова сообщила о 12 курянах, незаконно удерживаемых на Сумщине. Видео © Life.ru

«12 курян остаются в Сумской области на территории Украины, незаконно и необоснованно удерживаемые в качестве заложников. Мы продолжаем диалог с украинской стороной и надеемся, что они будут возвращены, репатриированы и смогут в ближайшее время обнять своих родных и близких», — высказалась омбудсмен.

В данный момент ведутся переговорные процедуры с украинской стороной относительно перспектив репатриации удерживаемых лиц. Кроме того, поддерживается непрерывная координация усилий с Международным комитетом Красного Креста, что гарантирует обеспечение всех заложников адекватными запасами медикаментов и необходимыми предметами сезонного гардероба.

Ранее Россия и Украина договорились на взаимной основе обменяться письмами и посылками для 500 военнопленных с каждой стороны. Стороны не будут дожидаться формирования полных списков, а начнут процесс по мере готовности.

Оксана Попова
