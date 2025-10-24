Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 11:42

1000 российских и украинских военнопленных получат посылки из дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Россия и Украина договорились на взаимной основе обменяться письмами и посылками для 500 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что стороны не будут дожидаться формирования полных списков, а начнут процесс по мере готовности. Она также выразила надежду, что передача гуманитарных грузов будет осуществлена до наступления Нового года.

«На сегодняшний день у нас есть список из 500 военнопленных российских и 500 военнопленных Украины, поэтому мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать», — сказала Москалькова.

Россия вернула тела 31 военнослужащего в обмен на 1000 погибших бойцов ВСУ
Россия вернула тела 31 военнослужащего в обмен на 1000 погибших бойцов ВСУ

Днём ранее, 23 октября, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил о завершении процедуры взаимной передачи тел погибших военнослужащих. Российская сторона передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 31 тело павших солдат.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar