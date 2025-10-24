1000 российских и украинских военнопленных получат посылки из дома

Россия и Украина договорились на взаимной основе обменяться письмами и посылками для 500 военнопленных с каждой стороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что стороны не будут дожидаться формирования полных списков, а начнут процесс по мере готовности. Она также выразила надежду, что передача гуманитарных грузов будет осуществлена до наступления Нового года.

«На сегодняшний день у нас есть список из 500 военнопленных российских и 500 военнопленных Украины, поэтому мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать», — сказала Москалькова.

Днём ранее, 23 октября, помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщил о завершении процедуры взаимной передачи тел погибших военнослужащих. Российская сторона передала Украине 1000 тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 31 тело павших солдат.