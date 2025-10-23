Россия вернула тела 31 военнослужащего в обмен на 1000 погибших бойцов ВСУ
Минувшей ночью в Брянской области Украина забрала тела тысячи своих военнослужащих, тогда как России передали лишь 31 тело. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По имеющимся данным, обмен прошёл в рамках гуманитарной договорённости сторон. Предыдущий аналогичный обмен состоялся 18 сентября.
Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября произошёл очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Напомним, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 2 октября, когда на родину вернулись 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц в обмен на 185 солдат ВСУ. Предыдущий обмен телами погибших прошёл 18 сентября, когда Москва передала Киеву 1000 тел украинских военных и получила 24 тела российских солдат.
