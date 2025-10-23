Сектор Газа
Регион
23 октября, 10:40

Россия вернула тела 31 военнослужащего в обмен на 1000 погибших бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Минувшей ночью в Брянской области Украина забрала тела тысячи своих военнослужащих, тогда как России передали лишь 31 тело. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, обмен прошёл в рамках гуманитарной договорённости сторон. Предыдущий аналогичный обмен состоялся 18 сентября.

Выяснилось, почему украинские военнопленные так не хотят возвращаться на родину

Ранее Life.ru сообщал, что 23 октября произошёл очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Напомним, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 2 октября, когда на родину вернулись 185 российских военнослужащих и 20 гражданских лиц в обмен на 185 солдат ВСУ. Предыдущий обмен телами погибших прошёл 18 сентября, когда Москва передала Киеву 1000 тел украинских военных и получила 24 тела российских солдат.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Мария Любицкая
