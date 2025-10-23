Россия передала Украине 1000 тел погибших военных ВСУ

Там добавили, что в ближайшее время начнутся экспертизы для идентификации.

Напомним, что последний обмен пленными состоялся 2 октября. Россия вернула из украинского плена 185 военных, а также 20 гражданских лиц. В ответ 185 солдат ВСУ отправились на Украину. А обмен телами Россия и Украина провели 18 сентября. Москва отдала противнику 1000 трупов его солдат, а на родину вернула 24 тела наших военных.