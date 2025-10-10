Оставили на минном поле: Саралиев раскрыл подробности тайного возвращения снайперов из плена ВСУ
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев рассказал о возвращении российских военнослужащих украинской стороной ещё до официальных обменов пленными. Так, в начале СВО Киев вернул России двух снайперов, о чём ранее официально не сообщалось.
Как рассказал парламентарий, двух военных вернули России в качестве демонстрации способностей украинской переговорной группы. Снайперов привезли к границе с Белоруссией и оставили посреди минных полей, через которые представителям России приходилось добираться «козьими тропами».
«Нужно было перейти рвы, которые украинцы прокопали после вхождения наших войск. Там всё было заминировано. И ещё надо было уходить, обратно возвращаться», — сообщил депутат в беседе с РБК.
Напомним, что последний обмен пленными состоялся 2 октября. Россия вернула из украинского плена 185 военных, а также 20 гражданских лиц. В ответ 185 солдат ВСУ отправились на Украину.