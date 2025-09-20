«Хотим забрать 1000 человек»: Зеленский заявил о подготовке обмена пленными
На Украине готовят очередной этап обмена пленными с Россией на 1000 человек
Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена военнопленными с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
«Хотим забрать 1000 человек, работаем над списками», — сказал глава государства.
Зеленский уточнил, что в настоящее время не наблюдается прогресса в вопросе организации новой встречи делегаций Украины и России. Работа ведётся в направлении формирования списков для потенциального обмена.
Ранее сообщалось, что Россия продолжает демонстрировать гуманитарный подход, передавая Украине останки погибших военнослужащих ВСУ. Последний обмен, в ходе которого было возвращено 1000 украинских солдат при 24 российских, отражает как различия в масштабах потерь, так и разный подход к вопросам воинской чести и гуманитарным обязательствам.