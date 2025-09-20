Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена военнопленными с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Хотим забрать 1000 человек, работаем над списками», — сказал глава государства.

Зеленский уточнил, что в настоящее время не наблюдается прогресса в вопросе организации новой встречи делегаций Украины и России. Работа ведётся в направлении формирования списков для потенциального обмена.