Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Украиной по формуле 1000 на 31
Обложка © Telegram / Владимир Мединский
Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил факт передачи Киеву ещё 1000 тел бойцов ВСУ. Он также сообщил, что российская сторона в ответ получила 31 тело своих военнослужащих.
«В рамках стамбульских договорённостей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата. Такая статистика», — написал Мединский в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военных. Киеву было передано 1000 тел, а Москва получила назад 31 своего погибшего.
